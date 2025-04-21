Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, отметив, что уже существует один вариант "мирного плана", который опубликовала западная газета. Именно он выглядит наиболее вероятным.

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Какое соглашение США могут предлагать Украине

Издание The Wall Street Journal сообщило о "свежем" плане Дональда Трампа, в котором есть прекращение огня, признание Штатами Крыма в составе России, отказ Украины от вступления в НАТО. Кроме того, Вашингтон не признает оккупированные территории российскими, но в то же время не требует, чтобы Россия выводила из них войска.

Также в "плане" говорится о том, что Вашингтон предложил сделать территорию вокруг Запорожской АЭС нейтральной под контролем США.

Руководитель Центра общественной аналитики также обратил внимание на два заявления из Белого дома – одно о том, что американцы устали от войны, другое, от Трампа, о том, что на этой неделе стороны подпишут мирное соглашение. Кроме того, со своими противоречивыми заявлениями не может разобраться и Кремль.

Это указывает, что переговоры активно продолжаются, есть рамки, которые обсуждают. Публикация The Wall Street Journal мне понятнее, она подчеркивает все заявления о компромиссах от Кита Келлога, Стива Уиткоффа и других,

– подчеркнул он.

Клочок отметил, что странной формулировкой является признание США Крыма за Россией, что является прецедентом в международном праве. Трамп действительно может сделать такое объявление, но это создаст много угроз в мире – от претензий Китая на Тайвань до намерений других диктаторских режимов начинать войны. Однако есть и хороший момент – от Украины признавать оккупированные территории не требуют.

Он добавил, что переговоры по российско-украинской войне могут быть разными. В то же время сейчас происходит важный шаг – детализация процесса. Речь идет не только о прекращении огня, но и подготовке будущего мирного соглашения. Кроме того, Россия не планирует выходить из переговорного процесса.

Кстати, сегодня, 21 апреля, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выступает за двусторонние переговоры между Киевом и Москвой. Они должны касаться прекращения ударов по гражданским объектам.