Фактически спикер Кремля прокомментировал слова Путина об ударах по гражданским объектам.

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Что сказал Песков о двусторонних переговорах с Украиной

Песков повторил и расширил заявление Путина.

Возможное обсуждение, когда президент говорил, что можно обсудить тему ненанесения ударов по гражданским объектам, в том числе в двустороннем порядке, президент именно имел в виду переговоры и обсуждение с украинской стороной,

– сказал Песков.

Он добавил, что это "еще одно предложение Путина" – вероятно, намекая, что именно российский диктатор предложил "пасхальное перемирие".

"И ранее Путин не раз говорил о готовности к переговорам с украинской стороной", – акцентировал спикер Кремля.

Заявление Путина об ударах по гражданским объектам

Напомним, 20 апреля, на Пасху, Владимир Зеленский предложил Путину не бить по гражданским объектам ракетами и дронами в течение месяца – с возможностью пролонгации. То есть продолжить хотя бы тишину в небе. Ведь, например, на Пасху в Украине не объявляли тревоги. А вот уже ночью 21 апреля россияне пускали разведывательные дроны и "Шахеды", били из РСЗО и ударили ракетами под утро.

В то же время Россия так и не ответила на предложение Украины о полной тишине с Пасхи и в течение месяца. К тому же во время "пасхального перемирия" атаки и удары на линии фронта были. Поэтому если гражданские немного смогли почувствовать "перемирие", то военные – нет.