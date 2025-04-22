Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The New York Post. Команда Трампа розглядає варіант введення миротворчої місії для контролю за припиненням вогню між Україною та Росією.

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Команда Трампа пропонує миротворців для України

Серед ідей – створення спільної комісії та розгортання європейських сил на українській території.

У разі припинення вогню в Україні можуть з’явитися так звані "сили стійкості". Ці сили складатимуться з представників України, Росії та третьої країни, яка не є членом НАТО.

Сили стійкості – це частина гарантій безпеки, яких хочуть українці, і ми сподіваємося, що вони їх отримають,

– сказав чиновник.

Також йдеться про можливу участь США – не військову, а фінансову. За даними ЗМІ, команда Трампа також обговорює питання територій. Україна, за словами посадовця, нібито готова визнати 20% окупованої землі "де-факто" російською, але не "де-юре".