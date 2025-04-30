Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів у ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про нову військову допомогу Україні у вигляді внесків у фонд

Прем'єр-міністр України назвав основні умови угоди про надра з США. За його словами, вона має партнерський характер – держави вносять кошти у фонд за принципом рівного розподілу часток, а інфраструктура та природні ресурси повністю залишаються у власності українського народу.

Денис Шмигаль зазначив, що нова військова допомога від США стане частиною внесків у фонд.

Внесками в цей фонд будуть грошові кошти з обох сторін. Але нова допомога, яка буде надаватися Україні після підписання угоди, може також зараховуватися як внесок до фонду,

– зауважив прем'єр-міністр.

За словами Шмигаля, це досягнення важливе, та в Україні вже розуміють, як використовуватимуть цей інструмент у роботі з США.

Він наголосив, що ця угода ніяк не суперечить вступу України до Європейського союзу та євроінтеграційним зобов'язанням нашої країни.

Раніше прем'єр-міністр заявляв, що остаточні деталі угоди допрацьовують з американськими колегами. Це лише перший крок і пізніше буде підписання ще двох угод: про створення фонду та його фінансування і наповнення. Як тільки будуть доопрацьовані всі остаточні деталі – угоду про надра підпишуть.