Який офіційний курс злотого зараз
Станом на 5 травня, офіційний курс злотого в Україні – 11,07 гривень (+7 копійок, порівняно з 2 травня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Як змінився курс злотого у банках та обмінниках після вихідних
Дані "Мінфіну", показують, що середній курс злотого у банку змінився так:
- купівля – 10,65 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 2 травня);
- продаж – 11,30 гривні за злотий (без змін).
В обмінниках також не відбулося вагомих змін:
- купівля – 10,95 гривні за злотий (+3 копійки);
- продаж – 11,05 гривні за злотий (без змін).
За скільки сьогодні можна купити 100 злотих
- щоб купити 100 злотих у банку, сьогодні потрібно приблизно – 1 130 гривень;
- для покупки 100 злотих в обміннику необхідно уже – 1 105 гривень.
Яку суму можна виручити при обміні 100 злотих
- при обміні 100 злотих у банку можна отримати орієнтовно – 1 065 гривень;
- якщо обмінювати 100 злотих в обміннику, є можливість отримати приблизно – 1 095 гривень.