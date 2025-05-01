Як змінився офіційний курс злотого в Україні

Станом на 1 травня, офіційний курс злотого в Україні сягнув – 11,04 гривень (-3 копійки, порівняно з 30 квітня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Який курс злотого у банках та обмінниках

Дані "Мінфіну" показують, що середній банківський курс злотого 1 травня змінився таким чином:

купівля – 10,70 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 30 квітня);

продаж – 11,35 гривні за злотий (без змін).

А от в обмінниках ситуація така:

купівля – 10,95 гривні за злотий (без змін);

продаж – 11,06 гривні за злотий (без змін).

Скільки треба гривень, щоб купити 100 злотих 1 травня

аби купити 100 злотих у банку, сьогодні потрібно мати приблизно – 1 135 гривень.;

для придбання 100 злотих в обміннику, необхідно уже – 1 106 гривень.

Скільки гривень можна виручити при здачі 100 злотих сьогодні