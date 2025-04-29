Як змінився офіційний курс злотого в кінці квітня

Офіційний курс злотого, станом на 29 квітня, становить – 11,09 гривень (-1 копійка, порівняно з 28 квітня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Курс злотого в банках та обмінниках України

Як повідомляє "Мінфін", середній банківський курс злотого змінився так:

купівля – 10,70 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 29 квітня);

продаж – 11,35 гривні за злотий (без змін).

А о в обмінниках ситуація дещо змінилась:

купівля – 10,95 гривні за злотий (+4 копійки);

продаж – 11,07 гривні за злотий (+2 копійки).

Скільки сьогодні треба витратити на покупку 100 злотих

для придбання 100 злотих у банку сьогодні потрібно орієнтовно – 1 135 гривень;

сьогодні потрібно орієнтовно – 1 135 гривень; аби купити 100 злотих в обміннику необідно уже – 1 107 гривень.

Скільки гривень можна отримати за 100 злотих сьогодні