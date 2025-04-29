Как изменился официальный курс злотого в конце апреля

Официальный курс злотого, по состоянию на 29 апреля, составляет – 11,09 гривны (-1 копейка, по сравнению с 28 апреля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Курс злотого в банках и обменниках Украины

Как сообщает "Минфин", средний банковский курс злотого изменился так:

покупка – 10,70 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 29 апреля);

продажа – 11,35 гривны за злотый (без изменений).

А в обменниках ситуация несколько изменилась:

покупка – 10,95 гривны за злотый (+4 копейки);

продажа – 11,07 гривны за злотый (+2 копейки).

Сколько сегодня надо потратить на покупку 100 злотых

для приобретения 100 злотых в банке сегодня нужно ориентировочно – 1 135 гривен;

сегодня нужно ориентировочно – 1 135 гривен; чтобы купить 100 злотых в обменнике необходимо уже – 1 107 гривен.

Сколько гривен можно получить за 100 злотых сегодня