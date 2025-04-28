Как изменился официальный курс злотого
По состоянию на 28 апреля, официальный курс злотого в Украине составляет – 11,10 гривен (+1 копейка, по сравнению с 25 апреля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Какой сейчас курс злотого в банках и обменниках
По данным "Минфина" средний курс злотого в банках после выходных изменился так:
- покупка – 10,70 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 25 апреля);
- продажа – 11,35 гривны за злотый (без изменений).
В обменниках ситуация также весомо не изменилась:
- покупка – 10,91 гривны за злотый (+1 копейка);
- продажа – 11,05 гривны за злотый (+1 копейка).
Сколько надо гривен для приобретения 100 злотых сегодня
- чтобы купить 100 злотых сегодня в банке, нужно иметь примерно – 1 135 гривен;
- для приобретения 100 злотых в обменнике необходимо иметь уже – 1 105 гривен.
Сколько можно получить при обмене 100 злотых сегодня
- при обмене 100 злотых сегодня в банке можно получить примерно – 1 070 гривен;
- если обменивать 100 злотых в обменнике, можно выручить ориентировочно – 1 091 гривен.