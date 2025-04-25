Какой сейчас официальный курс злотого в Украине

По состоянию на 25 апреля, официальный курс злотого в Украине составляет – 11,09 гривен (+1 копейка, по сравнению с 24 апреля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как изменился курс доллара в банках и обменниках

Как сообщает "Минфин" средний курс злотого в банках 25 апреля изменился так:

покупка – 10,70 гривны за злотый (+10 копеек, если сравнивать с 24 апреля);

продажа – 11,35 гривны за злотый (-5 копеек).

В обменниках, в свою очередь, ситуация изменилась так:

покупка – 10,90 гривны за злотый (без изменений);

продажа – 11,04 гривны за злотый (-1 копейка).

Сколько сегодня надо иметь гривен, чтобы купить 100 злотых

для приобретения 100 злотых в банке сегодня нужно иметь примерно – 1 135 гривен;

чтобы купить 100 злотых в обменнике, необходимо уже – 1 104 гривен.

Сколько гривен сегодня можно получить при обмене 100 злотых