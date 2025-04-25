Який зараз офіційний курс злотого в Україні

Станом на 25 квітня, офіційний курс злотого в Україні становить – 11,09 гривень (+1 копійка, порівняно з 24 квітня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як змінився курс долара у банках та обмінниках

Як повідомляє "Мінфін" середній курс злотого в банках 25 квітня змінився так:

купівля – 10,70 гривні за злотий (+10 копійок, якщо порівнювати з 24 квітня);

продаж – 11,35 гривні за злотий (-5 копійок).

В обмінниках, своєю чергою, ситуація змінилась так:

купівля – 10,90 гривні за злотий (без змін);

продаж – 11,04 гривні за злотий (-1 копійка).

Скільки сьогодні треба мати гривень, щоб купити 100 злотих

для придбання 100 злотих у банку сьогодні потрібно мати приблизно – 1 135 гривень;

щоб купити 100 злотих в обміннику, необхідно уже – 1 104 гривень.

Скільки гривень сьогодні можна отримати при обміні 100 злотих