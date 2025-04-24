Який офіційний курс злотого 24 квітня

Офіційний курс злотого в Україні, станом на 24 квітня, складає – 11,08 гривень (-5 копійок, порівняно з 23 квітня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Що відбувається з курсом злотого в банках та обмінниках

За даними "Мінфіну" в банках середній курс злотого змінився так:

купівля – 10,60 гривні за злотий (+5 копійок, якщо порівнювати з 23 квітня);

продаж – 11,40 гривні за злотий (+15 копійок).

А от в обмінниках ситуація виглядає таким чином:

купівля – 10,90 гривні за злотий (+2 копійки);

продаж – 11,05 гривні за злотий (без змін).

Скільки гривень потрібно для покупки 100 злотих сьогодні

щоб купити 100 злотих сьогодні у банку, потрібно витратити орієнтовно – 1 140 гривень;

для придбання 100 злотих в обміннику необхідно уже приблизно – 1 105 гривень.

Яку суму можна отримати за 100 злотих сьогодні