Як змінився офіційний курс злотого

Станом на 28 квітня, офіційний курс злотого в Україні становить – 11,10 гривень (+1 копійка, порівняно з 25 квітня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Який зараз курс злотого у банках та обмінниках

За даними "Мінфіну" середній курс злотого в банках після вихідних змінився так:

купівля – 10,70 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 25 квітня);

продаж – 11,35 гривні за злотий (без змін).

В обмінниках ситуація також вагомо не змінилась:

купівля – 10,91 гривні за злотий (+1 копійка);

продаж – 11,05 гривні за злотий (+1 копійка).

Скільки треба гривень для придбання 100 злотих сьогодні

щоб купити 100 злотих сьогодні у банку, потрібно мати приблизно – 1 135 гривень;

для придбання 100 злотих в обміннику необхідно мати уже – 1 105 гривень.

Скільки можна отримати при обміні 100 злотих сьогодні