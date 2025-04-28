Як змінився офіційний курс злотого

Станом на 28 квітня, офіційний курс злотого в Україні становить – 11,10 гривень (+1 копійка, порівняно з 25 квітня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Який зараз курс злотого у банках та обмінниках

За даними "Мінфіну" середній курс злотого в банках після вихідних змінився так:

  • купівля – 10,70 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 25 квітня);
  • продаж – 11,35 гривні за злотий (без змін).

В обмінниках ситуація також вагомо не змінилась:

  • купівля – 10,91 гривні за злотий (+1 копійка);
  • продаж – 11,05 гривні за злотий (+1 копійка).

Скільки треба гривень для придбання 100 злотих сьогодні

  • щоб купити 100 злотих сьогодні у банку, потрібно мати приблизно – 1 135 гривень;
  • для придбання 100 злотих в обміннику необхідно мати уже – 1 105 гривень.

Скільки можна отримати при обміні 100 злотих сьогодні

  • при обміні 100 злотих сьогодні в банку можна отримати приблизно – 1 070 гривень;
  • якщо обмінювати 100 злотих в обміннику, можна виручити орієнтовно – 1 091 гривень.