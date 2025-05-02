Що відбувається з офіційним курсом злотого

Станом на 2 травня, офіційний курс злотого встановлено на рівні – 11 гривень (-4 копійки, порівняно з 1 травня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як змінився курс злотого у банках та обмінниках

Як повідомляє "Мінфін", середній курс злотого у банку змінився таким чином

купівля – 10,65 гривні за злотий (-5 копійок, якщо порівнювати з 1 травня);

продаж – 11,30 гривні за злотий (-5 копійок).

Змінилась і ситуація в обмінниках. Там середній курс виглядає так:

купівля – 10,92 гривні за злотий (-3 копійки);

продаж – 11,05 гривні за злотий (-1 копійка).

Скільки потрібно гривень сьогодні, щоб придбати 100 злотих

якщо покупка 100 злотих відбувається у банку, сьогодні необхідно приблизно – 1 130 гривень;

при покупці 100 злотих в обміннику, необхідно уже – 1 105 гривень.

Скільки можна виручити за здачу 100 злотих 2 травня