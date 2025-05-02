Что происходит с официальным курсом злотого
По состоянию на 2 мая, официальный курс злотого установлен на уровне – 11 гривен (-4 копейки, по сравнению с 1 мая), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Как изменился курс злотого в банках и обменниках
Как сообщает "Минфин", средний курс злотого в банке изменился следующим образом
- покупка – 10,65 гривны за злотый (-5 копеек, если сравнивать с 1 мая);
- продажа – 11,30 гривны за злотый (-5 копеек).
Изменилась и ситуация в обменниках. Там средний курс выглядит так:
- покупка – 10,92 гривны за злотый (-3 копейки);
- продажа – 11,05 гривны за злотый (-1 копейка).
Сколько нужно гривен сегодня, чтобы приобрести 100 злотых
- если покупка 100 злотых происходит в банке, сегодня необходимо примерно – 1 130 гривен;
- при покупке 100 злотых в обменнике, необходимо уже – 1 105 гривен.
Сколько можно выручить за сдачу 100 злотых 2 мая
- при обмене 100 злотых в банке, можно получить примерно – 1 065 гривен;
- если же обмен 100 злотых происходит в обменнике, можно выручить в среднем – 1 092 гривен.