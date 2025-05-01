Угода про копалини – це не загроза для України. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог, проректор Українського католицького університету Дмитро Шеренговський.

До теми Підписання – це ще не фінал: коли в Україні набуде чинності угода про копалини

Гарна можливість для України

Дмитро Шеренговський зазначив, що, зокрема, це домовленість про фонд, який буде розпоряджатися ліцензіями. Він буде створюватися та діяти спільно. Цікаво, що розпоряджатися ним буде DFC – американська державна фінансова компанія, яка надає кредити по цілому світу, і уряду, і приватному бізнесу. Вона і в Україні багато всього фінансувала.

Тобто є дуже зрозумілий механізм, як це діє. Це не що-небудь. Подібні схеми існують у світі. Це великий плюс, що ми говоримо про інвестиції, про те, що можна буде залучати їх і фактично запускати, підтримати у такий спосіб українську економіку,

– підкреслив він.

Також виникає низка питань. Насамперед про те, як все буде діяти. Для цього потрібно читати опублікований повний текст угоди про надра між США та Україною.

Вона точно не є загрозливою. Це гарна можливість, яка залежатиме від того, які повноваження будуть прописані конкретно українській та американській стороні. Поки що цього чітко не було вказано. Натомість стратегічно це може бути дуже цікаво. Подібні спільні підприємства, фонди,

– сказав політолог.

Найбільшою перевагою він наразі вважає те, що підписання цієї угоди може дозволити втримати США у переговорному процесі, а також допомогу Штатів Україні.