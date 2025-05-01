Угоду підписали, що далі

Як пояснив заступник міністра економіки Тарас Качка, процедура ратифікації передбачена прямо в тексті документа, передає 24 Канал з посиланням на телемарафон.

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Уряд вже готується розпочати обговорення з парламентом, щоб прозоро представити угоду та розвіяти будь-які сумніви чи міфи, які з’являлися в медіа під час її підготовки.

Очевидно, що ми почнемо консультації з парламентом, представимо її максимально прозоро,

– заявив посадовець.

За словами посадовця, після ратифікації Україна перейде до наступного етапу – створення спеціального фонду, який і стане механізмом для залучення інвестицій у видобуток корисних копалин.

Важливо! Це означає, що реальні зміни, зокрема проєкти та фінансування, стартують вже після ухвалення документа на рівні парламенту.

Деталі про угоду

Україна та Сполучені Штати підписали угоду про економічну співпрацю, відому як "угода про надра". Документ підписали перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент.

Угода передбачає, що США отримають доступ до українських природних ресурсів, але право контролю залишатиметься за Україною. Також домовлено про створення спільного Інвестиційного фонду для відновлення країни. Управління фондом здійснюватиметься на рівних умовах – 50 на 50, без переваги голосу для жодної зі сторін.

Зауважте! 1 травня президент США Дональд Трамп вперше публічно прокоментував домовленість. Він заявив, що вважає угоду вигідною для США, адже країна отримає більше, ніж інвестує.