Він розповів, що під час розмови із Зеленським у Ватикані сказав, що підписання угоди було б "дуже хорошою справою", бо "Росія набагато більша і набагато сильніша". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на NewsNation.

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Як Трамп відреагував на укладення угоди про копалини

Схоже, Трамп задоволений укладанням угоди про створення Інвестиційного фонду відновлення США – Україна. За його словами, він цього прагнув, бо "хотів бути захищеним".

Ми уклали сьогодні угоду, за якою ми отримаємо, знаєте, набагато більше в теорії, ніж 350 мільярдів доларів, але я хотів бути захищеним. Я не хотів опинитися там і виглядати дурнем,

– сказав він.

Також Трамп вкотре повторив, що США витратили на Україну 350 мільярдів доларів, а Європа – набагато менше.

Окрім того, журналісти поцікавилися у нього, чи укладена угода між Україною та США стримуватиме Владіміра Путіна.

"Ну, можливо", – відповів американський президент.

Нагадаємо, 1 травня ЗМІ повідомили, що Білий дім схвалив експорт зброї в Україну. Це перший подібний дозвіл після повернення Трампа до Білого дому на тлі призупинення військової допомоги Україні.