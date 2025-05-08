А також подякував 338 депутатам, які проголосували за документ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Що сказав Зеленський щодо угоди про корисні копалини

Український глава держави висловив сподівання, що текст ратифікаційного закону найближчим часом надійде з Верховної Ради в його Офіс. Президент зазначив, що після завершення юридичних процедур почнеться створення інвестиційного фонду.

За його словами, такої перспективної економічної угоди у відносинах між Україною та Америкою ще не було.

Це спільна інвестиційна робота зі США на десятиліття. Зараз це сильна основа для безпекової взаємодії, а в перспективі десятиліть – можливість для України та Америки збільшити взаємовигідну економічну співпрацю, розвинути промисловість у наших країнах та робочі місця, а також забезпечити технологічний розвиток,

– пояснює Зеленський.

Він додав, що угода відкриває нову сторінку відносин між Україною та США. А також подякував усім, хто готував документ та підтримав його.

Зауважимо, що за ратифікацію угоди проголосували всі фракції та групи. Жоден із присутніх на засіданні нардепів не виступив проти цього.