9 травня у Брюсселі новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сподівання, що укладання угоди про припинення вогню в Україні може відбутися протягом наступних двох днів, передає 24 Канал із посиланням на tagesschau.de.

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Що каже Мерц

З огляду на 3-денне припинення вогню, оголошене Росією, є "велика ймовірність", що його буде продовжено до 30 днів, і "тоді зможуть розпочатися переговори щодо мирної угоди", додав Мерц.

Нагадаємо, що Путін оголосив "перемир'я" з 8 по 10 травня на честь "дня побєди". Київ відкинув цю ініціативу диктатора, натомість запропонувавши припинення вогню щонайменше на 30 днів.

За словами Мерца, цю пропозицію також підтримують президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Канцлер уточив, що Німеччина, Франція і Польща, а також інші партнери розробили проєкт спільної декларації щодо України, яка багато в чому "ідентична пропозиції США про 30-денне припинення вогню". Союзники дуже сподіваються, що Москва буде змушена погодитися на більше тривале перемир'я.

Він пообіцяв подальшу європейську підтримку України та висловив готовність чинити тиск на Росію, зокрема санкційний.