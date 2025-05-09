9 мая в Брюсселе новый канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду, что заключение соглашения о прекращении огня в Украине может состояться в течение следующих двух дней, передает 24 Канал со ссылкой на tagesschau.de.

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Что говорит Мерц

Учитывая 3-дневное прекращение огня, объявленное Россией, есть "большая вероятность", что он будет продлен до 30 дней, и "тогда смогут начаться переговоры по мирному соглашению", добавил Мерц.

Напомним, что Путин объявил "перемирие" с 8 по 10 мая в честь дня победы. Киев отверг эту инициативу диктатора, предложив прекращение огня как минимум на 30 дней.

По словам Мерца, это предложение также поддерживают президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск.

Канцлер уточнил, что Германия, Франция и Польша, а также другие партнеры разработали проект совместной декларации по Украине, которая во многом "идентична предложению США о 30-дневном прекращении огня". Союзники очень надеются, что Москва будет вынуждена согласиться на более продолжительное перемирие.

Он пообещал дальнейшую европейскую поддержку Украины и выразил готовность оказывать давление на Россию, в том числе санкционное.