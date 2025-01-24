Об этом в эфире 24 Канала отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, озвучив, что в России трезво оценивают критическое состояние своей экономики и понимают, что дальше оно будет только ухудшаться.

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Дилемма перед российскими банками

Российская экономика, по словам Клочко, находится в режиме стагнации, в России заговорили о гиперинфляции. История с кредитами в России вообще феерическая, потому что очень много корпоративных кредитов было выдано предприятиям, которые задействованы в работе ВПК.

Эти кредиты в российские банки не возвращают, поэтому у них дилемма, как выжить, как обслуживать депозитные счета вкладчиков, поэтому эти депозитные счета хотят заморозить. Оттягивают этот процесс, но он необратим. Путин пытается говорить, что все хорошо,

– озвучил Клочок.

Российские чиновники готовятся к объяснениям

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" убежден, что Россия сможет объяснить, что она достигла целей так называемой "сво" и уже готовится к этому. Клочок отметил, что в начале широкомасштабного вторжения Путин не называл этих целей.

Глава Кремля оставил за собой поле для маневра, чтобы потом была возможность объяснить российскому населению при любом завершении ситуации, что Россия достигла успеха.

"Еще в прошлом году один из ведущих кадровиков России, Кириенко, начал собирать кандидатов в госдуму, местные органы власти и проводить с ними активную кампанию о необходимости объяснять населению, что Россия выиграла "сво". Хотя выборы в госдуму состоятся только в 2026 году", – рассказал Клочок.

Напомним, президент США Трамп выдвинул ультиматум Путину и призвал его завершить войну в Украине. Если российский диктатор не захочет сесть за стол переговоров, новый лидер США введет высокие налоги, а также санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим странам.

Отметим, что основатель движения "Демократическая Россия" Евгений Севастьянов спрогнозировал, что США могут вытеснить с мирового рынка российскую нефть, от которой уже ряд стран отказался. А это, по его мнению, приведет к тому, что перед Кремлем возникнет проблема необходимости введения военной экономики, придется отказаться от нормальных платежных инструментов. Тогда вероятно в России могут провести конфискацию сбережений населения.