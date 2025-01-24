Про це в етері 24 Каналу зазначив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що в Росії тверезо оцінюють критичний стан своєї економіки та розуміють, що далі він буде лише погіршуватись.

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Дилема перед російськими банками

Російська економіка, зі слів Клочка, перебуває в режимі стагнації, в Росії заговорили про гіперінфляцію. Історія з кредитами в Росії взагалі феєрична, тому що дуже багато корпоративних кредитів було видано підприємствам, які залучені в роботі ВПК.

Ці кредити у російські банки не повертають, тому в них дилема, як вижити, як обслуговувати депозитні рахунки вкладників, тому ці депозитні рахунки хочуть заморозити. Відтягують цей процес, але він незворотний. Путін намагається говорити, що все добре,

– озвучив Клочок.

Російські чиновники готуються до пояснень

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" переконаний, що Росія зможе пояснити, що вона досягла цілей так званої "сво" і вже готується до цього. Клочок наголосив, що на початку широкомасштабного вторгнення Путін не називав цих цілей.

Очільник Кремля залишив за собою поле для маневру, щоб потім була змога пояснити російському населенню при будь-якому завершенні ситуації, що Росія досягла успіху.

"Ще минулого року один з провідних кадровиків Росії, Кірієнко, почав збирати кандидатів до держдуми, місцевих органів влади й проводити з ними активну кампанію щодо необхідності пояснювати населенню, що Росія виграла "сво". Хоча вибори до держдуми відбудуться лише у 2026 році", – розповів Клочок.

Нагадаємо, президент США Трамп висунув ультиматум Путіну та закликав його завершити війну в Україні. Якщо російський диктатор не захоче сісти за стіл переговорів, новий лідер США впровадить високі податки, а також санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам.

Зазначимо, що засновник руху "Демократична Росія" Євген Севастьянов спрогнозував, що США можуть витіснити зі світового ринку російську нафту, від якої вже низка країн відмовилась. А це, на його думку, призведе до того, що перед Кремлем виникне проблема необхідності введення військової економіки, доведеться відмовитись від нормальних платіжних інструментів. Тоді ймовірно в Росії можуть провести конфіскацію заощаджень населення.