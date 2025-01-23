Політолог Ігор Рейтерович в ефірі 24 Каналу зазначив, що, ймовірно, Сі Цзіньпін натякнув Владіміру Путіну під час зустрічі, що настав час завершувати війну. Це, можливо, не був прямий меседж, але натяки точно були присутні.

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Китай поступово змінює не лише риторику, а й свої дії, що свідчить про усвідомлення своєї потенційної ролі ключового гравця у процесі завершення війни.

Китай і його позиція

"Сі Цзіньпін також може зіграти роль миротворця й отримати за це певні лаври, можливо, не такі великі, як Дональд Трамп, але достатні, щоб зміцнити свій статус серед країн Глобального Півдня", – сказав Ігор Рейтерович.

Він додав, що найголовніше у цій історії – це те, що Сі Цзіньпіну не потрібно робити багато. Достатньо чітко заявити Росії, що Китай тепер підтримує позицію, за якою необхідно сідати за стіл перемовин.

"Це може мати значний вплив, адже Китай усвідомлює, що його миротворча роль буде оцінена Дональдом Трампом. Для Китаю це вигідна історія, яка може стати стартом для переговорів зі США щодо важливих питань у двосторонніх відносинах", – пояснив Ігор Рейтерович.

Риторика Трампа змінилась

Політолог зауважив, що антикитайська риторика Дональда Трампа наразі майже відсутня. Він згадує Китай переважно в контексті Панамського каналу чи Гренландії, а не говорить про намір запроваджувати нові мита проти Китаю, як це було раніше. Натомість Трамп зосереджує увагу на Мексиці та Канаді. Така позиція пояснюється тим, що Трамп розуміє: Китай може допомогти завершити війну.

Трампу буде легше налагодити співпрацю з Пекіном. У такому разі вони зможуть обговорювати певний перерозподіл впливу у світі. Звичайно, не у форматі, про який мріє Путін, але Китай і США мають для цього всі можливості,

– додав Ігор Рейтерович.

Він зазначив, що і у Китаю, і у США є те, чого немає в Росії – потужна економіка. Сполучені Штати посідають перше місце у світі, Китай – друге, і саме це дозволяє їм мислити стратегічно. Росія, чия економіка за масштабами порівнюється з економікою штату Техас, такими категоріями мислити не здатна.