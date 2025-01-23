Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на брифінг речника МЗС Георгія Тихого, у четвер, 23 січня,

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Україна у 2025 році планує розвивати відносини з Китаєм

Георгій Тихий зауважив, що саме китайський президент Сі Цзіньпінь може впливати на дії диктатора Путіна.

Він також наголосив, що двосторонні відносини України та Китаю "засновані на принципі взаємної поваги до територіальної цілісності та суверенітету".

Ми почули влітку, коли були в Гуанчжоу, і проводили переговори з міністром законодавчих справ Китаю… Ми почули підтвердження налаштованості Китаю на досягнення справедливого миру в Україні. Для нас це теж важливо,

– додав він.

За словами речника МЗС, у 2025 році контакти України та Китаю будуть розвиватися й надалі.

"Розраховуємо, що вони будуть на всіх рівнях, включно з найвищими. Ну і, крім того, звісно, є торгівельна співпраця з Китаєм, який залишається серед найбільших торгівельних партнерів Україні", – сказав Тихий.