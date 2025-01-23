Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг спикера МИД Георгия Тихого, в четверг, 23 января,

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Украина в 2025 году планирует развивать отношения с Китаем

Георгий Тихий отметил, что именно китайский президент Си Цзиньпинь может влиять на действия диктатора Путина.

Он также отметил, что двусторонние отношения Украины и Китая "основаны на принципе взаимного уважения к территориальной целостности и суверенитета".

Мы услышали летом, когда были в Гуанчжоу, и проводили переговоры с министром законодательных дел Китая... Мы услышали подтверждение настроенности Китая на достижение справедливого мира в Украине. Для нас это тоже важно,

– добавил он.

По словам спикера МИД, в 2025 году контакты Украины и Китая будут развиваться и в дальнейшем.

"Рассчитываем, что они будут на всех уровнях, включая самые высокие. Ну и, кроме того, конечно, есть торговое сотрудничество с Китаем, который остается среди крупнейших торговых партнеров Украины", – сказал Тихий.