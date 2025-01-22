Політолог Ігор Рейтерович в ефірі 24 Каналу зазначив, що Дональд Трамп передав Китаю сигнал: "Давай разом вирішимо, як владнати війну Росії проти України". Якщо два лідери домовляться, відносини між США і Китаєм значно покращаться.

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"Для Китаю зараз відкривається чудова можливість виступити своєрідним миротворцем. Ця роль може поставити Сі на один рівень із Трампом, і, схоже, Трамп не проти", – сказав Ігор Рейтерович.

Все залежить від поведінки Росії

Політолог додав, що Сі Цзіньпін не може не скористатися цією можливістю, адже він нічого не втратить.

Росія залишиться на боці Китаю – це очевидно. Але водночас зав'язати хороші відносини із президентом США – це чудова перспектива для Китаю, яка відкриває шлях до подальшої співпраці та вирішення спірних питань,

– пояснив Рейтерович.

Трамп намагається домогтися максимально вигідних умов для США у перемовинах щодо України. Які методи обере новий президент Сполучених Штатів Америки, наразі важко сказати, бо вони залежать від поведінки Росії. Рейтерович пояснив, що Трамп, ймовірно, вже зробив кілька щедрих пропозицій для Росії.

Посилення економічного тиску

"Непрямо, опосередковано. Чи була реакція росіян такою, на яку сподівалися американці? Думаю, ні. Власне, тому Трамп почав робити інші заяви: мовляв, США можуть легко посилити санкції і вибити росіян із нафтового ринку. До речі, він уже почав це робити і демонструє повну байдужість до Росії. Наприклад, оголошення надзвичайного стану в енергетиці спрямоване саме на те, щоб витіснити росіян з ринку. І він продовжуватиме це робити, бо це вигідно для США" – зазначив Рейтерович.

Цікаво! Дональд Трамп закликав Росію завершити війну в Україні, пригрозивши новими санкціями та високими митами на російський експорт. Він наголосив, що ситуація для Москви лише погіршуватиметься без угоди.

Він вважає, що Трамп все ще очікує якоїсь реакції від Росії, сподіваючись, що вона отямиться і почне пропонувати свої умови. Крім того, нещодавня онлайн-зустріч Путіна і Сі Цзіньпіна не була заздалегідь підготовлена. Це, швидше за все, була реакція на розмову Трампа із Сі. Після цього Сі зв'язався з Путіним, щоб обговорити певні речі, почуті від Трампа.