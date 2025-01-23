Чи говорила Україна уже з адміністрацією Трампа про вік мобілізації, розповів у четвер, 23 січня, на брифінгу речник МЗС Георгій Тихий, повідомляє 24 Канал.

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Україна не розглядає мобілізації з 18 років

Україна наразі офіційно ще не обговорювала питання зниження мобілізаційного віку зі США.

При цьому в адміністрації Трампа, як це було й у Байдена, також вважають призовний вік проблемою фронту.

Георгій Тихий закликав дочекатися, коли це питання буде підійматися із новою адміністрацією Білого дому.

Що стосується мобілізаційного віку. Давайте дочекаємось контактів українсько-американських. Контакти ще не почались. Почнуться контакти, тоді ми зможемо вам розповісти, які питання обговорюються. Наразі ще зарано про це говорити,

– зазначив речник МЗС.

Він також наголосив, що Україна наразі не розглядає мобілізації з 18 років, адже досі частину війська не забезпечили зброєю.

"У нас є війська і люди, які не озброєні. У нас потреба у зброї не покриває кількість підрозділів та бригад. Тому вважаємо, що пріоритет – надання певних типів спроможностей", – сказав Тихий.

Такої ж думки президент Зеленський.

Навіщо мобілізувати ще більше молодих людей? Щоб було ще більше людей без зброї?

– наголосив днями глава держави.

Він уже неодноразово відкидав подібні пропозиції партнерів.