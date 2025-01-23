Говорила ли Украина уже с администрацией Трампа о возрасте мобилизации, рассказал в четверг, 23 января, на брифинге представитель МИД Георгий Тихий, сообщает 24 Канал.

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Украина не рассматривает мобилизации с 18 лет

Украина пока официально еще не обсуждала вопрос снижения мобилизационного возраста с США.

При этом в администрации Трампа, как это было и у Байдена, также считают призывной возраст проблемой фронта.

Георгий Тихий призвал дождаться, когда этот вопрос будет подниматься с новой администрацией Белого дома.

Что касается мобилизационного возраста. Давайте дождемся контактов украинско-американских. Контакты еще не начались. Начнутся контакты, тогда мы сможем вам рассказать, какие вопросы обсуждаются. Сейчас еще рано об этом говорить,

– отметил представитель МИД.

Он также отметил, что Украина пока не рассматривает мобилизации с 18 лет, ведь до сих пор часть войска не обеспечили оружием.

"У нас есть войска и люди, которые не вооружены. У нас потребность в оружии не покрывает количество подразделений и бригад. Поэтому считаем, что приоритет – предоставление определенных типов возможностей", – сказал Тихий.

Такого же мнения президент Зеленский.

Зачем мобилизовать еще больше молодых людей? Чтобы было еще больше людей без оружия?

– подчеркнул на днях глава государства.

Он уже неоднократно отвергал подобные предложения партнеров.