Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала отметил, что, вероятно, Си Цзиньпин намекнул Владимиру Путину во время встречи, что пришло время завершать войну. Это, возможно, не был прямой месседж, но намеки точно присутствовали.

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Китай постепенно меняет не только риторику, но и свои действия, что свидетельствует об осознании своей потенциальной роли ключевого игрока в процессе завершения войны.

Китай и его позиция

"Си Цзиньпин также может сыграть роль миротворца и получить за это определенные лавры, возможно, не такие большие, как Дональд Трамп, но достаточные, чтобы укрепить свой статус среди стран Глобального Юга", – сказал Игорь Рейтерович.

Он добавил, что самое главное в этой истории – это то, что Си Цзиньпину не нужно делать много. Достаточно четко заявить России, что Китай теперь поддерживает позицию, по которой необходимо садиться за стол переговоров.

"Это может иметь значительное влияние, ведь Китай осознает, что его миротворческая роль будет оценена Дональдом Трампом. Для Китая это выгодная история, которая может стать стартом для переговоров с США по важным вопросам в двусторонних отношениях", – объяснил Игорь Рейтерович.

Риторика Трампа изменилась

Политолог отметил, что антикитайская риторика Дональда Трампа пока почти отсутствует. Он вспоминает Китай преимущественно в контексте Панамского канала или Гренландии, а не говорит о намерении вводить новые пошлины против Китая, как это было раньше. Зато Трамп сосредоточивает внимание на Мексике и Канаде. Такая позиция объясняется тем, что Трамп понимает: Китай может помочь завершить войну.

Трампу будет легче наладить сотрудничество с Пекином. В таком случае они смогут обсуждать определенное перераспределение влияния в мире. Конечно, не в формате, о котором мечтает Путин, но Китай и США имеют для этого все возможности,

– добавил Игорь Рейтерович.

Он отметил, что и у Китая, и у США есть то, чего нет у России – мощная экономика. Соединенные Штаты занимают первое место в мире, Китай – второе, и именно это позволяет им мыслить стратегически. Россия, чья экономика по масштабам сравнима с экономикой штата Техас, такими категориями мыслить не способна.