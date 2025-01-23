После общения Трампа и Си обе стороны заявили, что нужно достичь мира. Об этом 24 Каналу рассказал основатель движения "Демократическая Россия" Евгений Севастьянов, заметив, что сегодня есть один источник войны и это диктатор Путин.

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Какое отношение Китая к России

Во всем мире остался только один человек, который продолжает угрожать массовыми убийствами и террором. Даже Северная Корея не пытается обострить ситуацию с Южной, хотя имеет такую возможность. Поэтому воевать хочет только Путин.

Трамп вместе с Си Цзиньпином говорили о том, как остановить главу Кремля. По этому поводу Китай имеет свои предложения, которые предусматривают замораживание войны по линии фронта. Возможно, это станет общей позицией США и Китая.

Исходя из своих внутренних соображений, Трамп может давить на Си. Это потому, что Китай является серьезным геополитическим конкурентом США. Его нужно ограничивать, не нарушая определенных правил игры,

– отметил Евгений Севастьянов.

Соединенные Штаты будут наращивать количество вооружения в Тихоокеанском регионе, делать попытки вытеснить Китай из всех стратегических коммуникаций и американских рынков. Но стоит понимать, что сейчас никто не наносит китайской экономике большего вреда, чем Си Цзиньпин. Трамп лишь может ограничивать наступление Пекина на мировой арене, что повлияет на поддержку Китаем войны.