Так, страна сотрудничает с ВПК Украины и не запрещает поставки оружия через свою территорию. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний, заметив, что Фицо важны только деньги.

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Детали встречи Фицо с Путиным

По словам политолога, на встрече говорилось не только о транзите газа. Кремль сейчас пытается вербовать своих сторонников в ЕС.

Под российское влияние попадает и Словакия, для примера, газотранспортные системы страны давно продали Газпрому.

В то же время Словакия занимает хитрую позицию, по сравнению с Венгрией. Словакия не запрещает транзит военных грузов через свою территорию, активно сотрудничает с украинским ВПК. Фицо не против продавать за деньги нам оружие,

– подчеркнул Загородний.

Путин с Фицо имеют "любовь за деньги" и своеобразную торговлю. Именно так, по мнению политолога, можно описать недавнее заявление премьера Словакии о том, что Владимир Зеленский, якобы, предложил ему 500 миллионов долларов из российских активов в обмен на поддержку вступления Украины в НАТО.

Интересно! Фицо сообщил, что он и российский диктатор обменялись мнениями о военной ситуации в Украине, возможности скорейшего мирного завершения войны и о взаимных отношениях между Словакией и Россией.

Между тем ЕС никак не отреагировал на этот визит, ведь в союзе нет запретов относительно внешней политики стран, поэтому Фицо не переходил границ, которые бы угрожали ему проблемами. Возмущение и критика было относительно визита Виктора Орбана в Москву летом этого года, ведь он сейчас возглавляет ЕС.

Кстати, президент Украины прокомментировал встречу Фицо с Путиным, заявив, что Фицо не хочет участвовать в совместной европейской работе над энергетической независимостью, а наоборот – помогает России вытеснить американский газ и энергоресурсы других партнеров из Европы.