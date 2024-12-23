"Компромисса" с Путиным и Россией, какой она есть сегодня, невозможно достичь. Это 24 Каналу объяснил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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"Компромисс" невозможен

Михаил Подоляк отметил, что слово "компромисс" к Путину, России, которая имеет такой вид, как сегодня, не является возможным для применения. Россию можно к чему-то принудить через определенные поражения или определенное экономическое, дипломатическое давление и так далее. Компромисса с Россией не может быть. Дело в том, что "компромисс" для Кремля выглядит так: украинская суверенность должна исчезнуть.

"Компромисс" Путина заключается в том, что международное право не может распространяться на действия России, если она будет считать нужным провести полицейскую или военную операцию в так называемом регионе влияния, на территории бывшего Советского Союза,

– сказал он.

Также если действия России будут иметь геноцидный характер, а они такими и есть, то не должны быть осуждены в рамках международной юрисдикции как таковой. Россия считает, что любые трибуналы недопустимы относительно нее.

Кроме того, за словом "компромисс" Путин имеет в виду, что Россия за эту войну, за все разрушения платить не будет. А еще Кремль четко фиксирует, что Украина якобы должна им отдать, это должно быть записано в юридических документах.

"Путин будет настаивать на том, что не существует никакой украинской аутентичности. Поэтому на территории Украины, даже если там будет марионеточное правительство, должна работать исключительно российская идеология, российская информационная система, российская церковь и русский язык. Это и есть "компромисс" Путина", – подчеркнул советник председателя ОПУ.