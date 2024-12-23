"Компромісу" із Путіним та Росією, якою вона є сьогодні, неможливо досягнути. Це 24 Каналу пояснив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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"Компроміс" неможливий

Михайло Подоляк зазначив, що слово "компроміс" до Путіна, Росії, яка має такий вигляд, як сьогодні, не є можливим для застосування. Росію можна до чогось примусити через певні поразки чи певний економічний, дипломатичний тиск і так далі. Компромісу з Росією не може бути. Річ у тім, що компроміс для Кремля має такий вигляд: українська суверенність має зникнути.

"Компроміс" Путіна полягає у тому, що міжнародне право не може розповсюджуватись на дії Росії, якщо вона буде вважати за потрібне провести поліцейську чи військову операцію у так званому регіоні впливу, на території колишнього Радянського Союзу,

– сказав він.

Також якщо дії Росії будуть мати геноцидний характер, а вони такими і є, то не мають бути засуджені у рамках міжнародної юрисдикції як такої. Росія вважає, що будь-які трибунали неприпустимі щодо неї.

Крім того, за словом "компроміс" Путін має на увазі, що Росія за цю війну, за всі руйнування платити не буде. А ще Кремль чітко фіксує, що Україна нібито має їм віддати, це має бути занотовано в юридичних документах.

"Путін буде наполягати на тому, що не існує ніякої української автентичності. Тому на території України, навіть якщо там буде маріонетковий уряд, має працювати виключно російська ідеологія, російська інформаційна система, російська церква і російська мова. Це і є "компроміс" Путіна", – підкреслив радник голови ОПУ.