Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы предложил ему деньги в обмен на поддержку вступления нашего государства в НАТО. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Как отреагировал Фицо

По словам премьера Словакии, говорилось о 500 миллионах евро из российских активов в обмен на поддержку членства Украины в НАТО.

Он также объяснил, что предложение о деньгах якобы прозвучало после того, как он сказал Владимиру Зеленскому, что Словакия может терять около 500 миллионов евро за транзит газа в год.

Украинский президент спросил меня, проголосовал бы я тогда за членство в НАТО, если он даст мне 500 миллионов евро российских активов, и, конечно, я сказал: "Никогда",

– подчеркнул Фицо.

Издание обратилось к пресс-секретарю Владимира Зеленского, чтобы получить комментарий, действительно ли президент Украины сделал такое предложение, но ответа не получило.