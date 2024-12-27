В свою очередь представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий напомнил Братиславе о формуле мира. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его заявление во время пресс-конференции.

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Как отреагировали в МИД на слова Путина

Накануне российский диктатор сообщил, что не против того, чтобы вероятные переговоры прошли в Словакии. В украинском МИД отметили, что подобные заявления раздаются время от времени, однако посоветовали "лжецам на слово не верить".

По словам Тихого, в информационном пространстве время от времени раздаются идеи и предложения разных сторон и лидеров. Он отметил, что Украине нужен устойчивый, справедливый и всеобъемлющий мир, напомнив о процессе формулы мира.

Мы призываем все стороны, желающие помочь, сыграть свою роль. Все могут найти себе роль в этих усилиях, чтобы действительно приближать мир. Это касается всех наших партнеров, и словацкой стороны, в том числе,

– подчеркнул спикер.

Напомним, кроме Путина, министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что его страна готова активно содействовать мирному процессу между Украиной и Россией. Он отметил, что его страна последовательно поддерживает мирные инициативы и предлагает свою площадку для переговоров.