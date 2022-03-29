Про це на брифінгу заявив Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу" та представник делегації від України на переговорах.

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Він заявив, що Україна вийшла з офіційною пропозицією щодо нової системи гарантій безпеки для України. Наша делегація працювала над форматом.

Одразу вас доводжу до відома, що ми нічого не підписуємо взагалі. Ми просто доносимо наші пропозиції як перемовники до російської сторони,

– наголосив Арахамія.

На чому наполягає Україна

Україна наполягає на міжнародному договорі, який підписуватимуть усі гаранти безпеки. І який ці гаранти безпеки будуть ратифікувати. Арахамія наголосив, що нам не потрібно повторювати помилку Будапештського меморандуму. Це болючий досвід для України. Тож тепер необхідно знайти міжнародний механізм, який працюватиме.

Які держави можуть стати гарантами України

Велика Британія;

Китай;

США;

Франція;

Німеччина;

Ізраїль;

Канада;

Італія;

Польща;

Туреччина.

Ця система буде схожою до НАТО, але ще жорсткішою: гаранти безпеки у випадку агресії будуть змушені надати допомогу не пізніше, ніж через 3 дні (саме стільки триватимуть консультації, у НАТО такого часового обмеження немає).

Нагадаємо, що саме у Туреччині 29 березня відбувся перший день переговорів між українською та російською делегаціями. Загалом переговори триватимуть 3 дні.

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