Об этом на брифинге заявил Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа" и представитель делегации от Украины на переговорах.

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Он заявил, что Украина вышла с официальным предложением о новой системе гарантий безопасности для Украины. Украинская сторона работала над форматом.

Сразу вам сообщаю, что мы ничего не подписываем вообще. Мы просто доносим наши предложения как переговорщики российской стороне,

– подчеркнул Арахамия.

На чем настаивает Украина

Украина настаивает на международном договоре, который подпишут все гаранты безопасности. И который эти гаранты безопасности будут ратифицировать. Арахамия подчеркнул, что нам не нужно повторять ошибку Будапештского меморандума. Это болезненный опыт для Украины. Теперь необходимо найти международный механизм, который будет работать.

Какие государства могут стать гарантами Украины

Страны Совбеза ООН,

Китай,

США,

Франция,

Германия,

Израиль,

Канада,

Турция.

Эта система будет похожа на НАТО, но еще более жесткая: гаранты безопасности в случае агрессии будут вынуждены оказать помощь не позднее, чем через 3 дня (именно столько будут продолжаться консультации, у НАТО такого временного ограничения нет).

Напомним, что именно в Турции 29 марта прошел первый день переговоров между украинской и российской делегациями. В общей сложности переговоры продлятся 3 дня.

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