Во время брифинга 29 марта советник главы Офиса президента заявил, что Украина предлагает России отдельный пункт договора по оккупированному Крыму.

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Украина предлагает отдельный договор по оккупированному Россией Крыму

В нем предлагают зафиксировать позиции Украины и России относительно судьбы Крымского полуострова и Севастополя, и проводить переговоры в течение 15 лет.

Что касается таких вопросов как Крым. Это тоже отдельный пункт договора, в котором мы предлагаем зафиксировать позицию Украины и России. В течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе Крыма и Севастополя. Отдельно,

– заявил Подоляк.

Он добавил, что в этом договоре отдельным пунктом предлагается договоренность, что в течение этих 15 лет Украина и Россия не будут использовать военные или вооруженные силы, чтобы решить вопрос Крыма.

Во время этого же брифинга Мустафа Джемилев пояснил, что здесь не все так просто. Украинская концепция по освобождению оккупированных территорий не предусматривает применения силы, а этим договором Россия фактически признает, что это оккупированная территория. Согласно Женевской конвенции, на оккупированных территориях должно действовать украинское законодательство, поэтому деоккупация Крыма будет более легкой.

Давид Арахамия подчеркнул – позиция Украины относительно оккупации Крыма Россией не меняется. Украина признает своими те границы, которые были по состоянию на 1991 год.

Отдельный пункт относительно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей

Что касается оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей, то Подоляк заявил, что эти вопросы вынесли в отдельный пункт. Его предлагают обсудить в рамках переговоров между президентами Украины и России.