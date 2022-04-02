Про викрадення повідомили у Таврійській міській територіальній громаді
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Микола Різак був затриманий російськими військовими. Мета ізоляції та вимоги представників окупаційних військ до очільника міста достовірно поки не встановлені,
– йдеться у повідомленні.
Окупанти викрали мера "за саботаж"
Про викрадення Миколи Різака повідомляли також пропагандистські телеграм-канали. Мовляв, мера затримали "за деструктивну діяльність у життєзабезпеченні Таврійська, саботажі роботи з охорони правопорядку".
Окрім того, окупанти підозрюють Різака у небажанні роздавати російську "гуманітарку" і в організації "провокаційних мітингів".
Викрадення не є чимось новим для ворога
Попередньо стало відомо про викрадення восьми людей у Голій Пристані, зокрема міського голови Олександра Бабича.
Зауважимо, російські терористи масово викрадають мерів українських міст. Президент Володимир Зеленський зазначив, що декого з чиновників вже знайшли мертвими.
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