Подоляк упевнено стверджує, що так званої "афганізації" не буде. Так само й не станеться виснажливого для Росії конфлікту, як хтось очікує.
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Росія піде з усіх територій, крім Півдня та Сходу. Спробує там наглухо окопатися, поставити ППО, різко знизити втрати й диктувати умови. Без важкої зброї не обійтися,
– зазначив Подоляк.
Він наголосив, що вона необхідна, якщо хочемо винести росіян подалі.
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