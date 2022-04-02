Подоляк упевнено стверджує, що так званої "афганізації" не буде. Так само й не станеться виснажливого для Росії конфлікту, як хтось очікує.

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Росія піде з усіх територій, крім Півдня та Сходу. Спробує там наглухо окопатися, поставити ППО, різко знизити втрати й диктувати умови. Без важкої зброї не обійтися,

– зазначив Подоляк.

Він наголосив, що вона необхідна, якщо хочемо винести росіян подалі.

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