На своїй сторінці у фейсбуці депутат Херсонської облради Сергій Хлань зазначив, що про викрадення Олега Кожем'якіна повідомила його дружина Ольга.

Зверніть увагу Окупанти викрали мера Таврійська Миколу Різака

Росіяни не полишають свою тактику викрадення українців. Зокрема, 2 квітня з'явилась інформація, що вони викрали ще одного мера на Херсонщині – міського голову Таврійська Миколу Різака.

Зауважте, що 1 квітня озброєні окупанти прорвалися до приміщення міськвиконкому Каховки. Російські загарбники "призначили" кількох колаборантів, яких, звісно, визнавати місцевою владою ніхто навіть не збирається.

Росіяни запропонували працівникам міськвиконкому співпрацювати з колаборантами й пригрозили звільненням тим, хто не погодиться.

Важливо – Окупанти взяли в заручники породіллю з Маріуполя: дивіться відео