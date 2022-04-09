Про викрадення Ігоря Кураяна повідомив його син Руслан у соцмережах.

До теми Росіяни на Запоріжжі викрали дружину українського військового

За його словами, російські військові викрали батька ще три дні тому прямо з роботи і до цього часу утримують в полоні.



Нагадаємо, що 9 квітня вранці у Херсоні викрали колишнього голову Херсонської ОДА Андрія Путілова. А 7 квітня військові РФ викрали депутата облради Валерія Салтикова Також 2 квітня у Каховці викрали екс депутата міської ради Олега Кожем’якіна.

До слова, на Херсонщині постійно тривають сильні вибухи та гради на околицях міста. Через це багато людей евакуювалися. Відомо, що з захопленого Херсона змогли виїхати 15% людей, а з окупованих сіл – 20% людей.