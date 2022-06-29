Україні вдалося повернути додому 95 героїв, які захищали "Азовсталь". Загалом у результаті обміну з полону вдалося визволити 144 воїнів. На жаль, ще більш як 2 тисячі захисників Маріуполя перебувають у полоні.

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Який стан звільнених героїв

Як повідомила сестра полоненого командира "Волини" Тетяна Харько, звільнені "Азовці" дуже щасливі, що повернулися додому. Разом з тим, вони перебувають у вкрай важкому стані.

Майже всі, 99% без рук, без ніг. Хтось не чує, хтось не бачить, але очі щасливі. Деякі хлопці говорять зі сльозами на очах, деякі говорити не можуть. Зараз, я думаю, вони в дорозі. Хлопці з цього обміну потребують невідкладної медичної допомоги, огляду,

– сказала представниця Асоціації родин захисників "Азовсталі".

Вона додала, що кожен боєць – герой, й Асоціація продовжить робити все можливе та неможливе для того, щоб повернути їх додому.

Що стосується її брата – командира "Волини", то він досі перебуває у полоні росіян. З ним немає зв'язку з самого моменту виходу з "Азовсталі".

Раніше українські розвідники повідомляли, що серед звільнених полонених дуже багато лежачих та важко поранених. Їх негайно відправили у місця подальшого лікування та реабілітації.

Згодом їх розпитають про умови утримання в полоні та тиск, які росіяни чинили на наших героїв.

Обмін полоненими: що відомо

Україні вдалося звільнити 144 воїнів, це найбільший обмін від початку повномасштабного вторгнення окупантів. 95 звільнених бійців – захисники "Азовсталі".

Повідомлялося, що вони у важкому стані та потребують медичного нагляду.

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