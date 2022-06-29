Украине удалось вернуть домой 95 героев, защищавших "Азовсталь". Всего в результате обмена из плена удалось освободить 144 воина. К сожалению, еще более 2 тысяч защитников Мариуполя находятся в плену.

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Каково состояние освобожденных героев

Как сообщила сестра пленного командира "Волыны" Татьяна Харько, освобожденные "Азовцы" очень счастливы, что вернулись домой. Вместе с тем они находятся в крайне тяжелом состоянии.

Практически все, 99% без рук, без ног. Кто-то не слышит, кто-то не видит, но счастливые глаза. Некоторые ребята говорят со слезами на глазах, некоторые разговаривать не могут. Сейчас, думаю, они в пути. Ребята из этого обмена нуждаются в неотложной медицинской помощи, осмотре,

– сказала представитель Ассоциации семей защитников "Азовстали".

Она добавила, что каждый боец – герой, и Ассоциация продолжит делать все возможное и невозможное, чтобы вернуть их домой.

Что касается ее брата - командира "Волыны", то он все еще находится в плену россиян. С ним нет связи с самого момента выхода из "Азовстали".

Ранее украинские разведчики сообщали, что среди освобожденных пленных очень много лежащих и тяжело раненых. Их немедленно отправили в места дальнейшего лечения и реабилитации.

Впоследствии их расспросят об условиях содержания в плену и давлении, которое россияне оказывали на наших героев.

Обмен пленными: что известно

Украине удалось освободить 144 воина, это самый большой обмен с начала полномасштабного вторжения оккупантов. 95 уволенных бойцов – защитники "Азовстали".

Сообщалось, что они в тяжелом состоянии и нуждаются в медицинском надзоре.

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