Захисники "Азовсталі" живі і будуть жити

"Азовці" не готові здатись. Під час того, як росіяни скидають важкі бомби по території заводу "Азовсталь", вони співають пісні і підбадьорюють один одного.

До теми Пташка зі сталі: що відомо про Катерину, яка співала у підземеллях "Азовсталі"

На нових відео, які опублікував Nik Mark, "Пташка" з посмішкою на обличчі говорить, що вона жива.

А можна сказати, що я прострелю коліно тому, хто поширює інформацію, що мене вже немає. Народ, воюємо, я ще всіх вас переживу. Зберіться, воюємо! Маріуполь тримається,

– сказала Катерина.

"Зірки згорають, ми житимемо вічно"

Дівчина не визнала, що вона "зірка". Каже "зірки згорають, а ми будемо жити вічно, як Маріуполь і Україна".

На іншому відео "Пташка" наспівує "Спи собі сама" Океан Ельзи. Спів дівчини лунає між звуками вибухів. Росіяни не припиняють обстрілювати територію заводу. Не припиняють атак та спроб позбавити українських військових життя.

Окупанти намагаються закінчити підкорення Маріуполя, та захисники міста продовжують стояти міцно на ногах. Продовжують, сподіватись на життя.

Ти хочеш крикнути, ну в чому я винна. І ти ростеш, старієш, вмираєш, а тої правди так і не знаєш. Боїшся її і від мене тікаєш, I в стінах своїх ти одна засинаєш,

– чуттєво співає Катерина.

Катю поміж своїх називають солісткою єдиного і неповторного хору "Азовсталі", на днях дівчина зачарувала увесь світ своїм виконанням повстанських пісень.

Ситуація на "Азовсталі" складна

26 квітня Путін "дозволив" ООН евакуювати з "Азовсталі" хоча б цивільних. Перша евакуація відбулася 1 травня, й продовжувалася протягом декількох днів. Загалом вдалось евакуювати понад 600 цивільних.

Попри оголошений режим тиші у Маріуполі, окупанти поновили обстріли та штурм "Азовсталі".

3 травня росіяни розпочали сильно штурмувати "Азовсталь", а 4 травня вже прорвалися на територію заводу.

Скільки військових перебуває наразі в Маріуполі невідомо. Втім, військові повідомляють, що у них багато поранених, які потребують медичної допомоги.

За подіями на заводі "Азовсталь" стежить увесь світ. Щоб врятувати українських військових, створили петицію із закликом ООН втрутитися у блокаду українців на заводі "Азовсталь".

Згодом стало відомо, що на заблокованих завалами бомбосховищах "Азовсталі" досі можуть перебувати цивільні.

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