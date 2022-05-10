Защитники "Азовстали" живы и будут жить
"Азовцы" не готовы сдаться. Во время того, как россияне сбрасывают тяжелые бомбы по территории завода "Азовсталь", они поют песни и ободряют друг друга.
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На новых видео, опубликованных Nik Mark, "Птичка" с улыбкой на лице говорит, что она жива.
А можно сказать, что я прострелю колено тому, кто распространяет информацию, что меня уже нет. Народ, воюем, я всех вас переживу. Соберитесь, воюем! Мариуполь держится,
– сказала Екатерина.
"Звезды сгорают, мы будем жить вечно"
Девушка не признала, что она "звезда". Говорит, "звезды сгорают, а мы будем жить вечно, как Мариуполь и Украина".
На другом видео "Птичка" напевает "Спи собі сама" Океана Эльзы. Пение девушки раздается между звуками взрывов. Россияне не перестают обстреливать территорию завода. Не прекращают атаки и попытки лишить украинских военных жизни.
Оккупанты пытаются закончить покорение Мариуполя, но защитники города продолжают стоять крепко на ногах. Продолжают надеяться на жизнь.
Ти хочеш крикнути, ну в чому я винна. І ти ростеш, старієш, вмираєш, а тої правди так і не знаєш. Боїшся її і від мене тікаєш, I в стінах своїх ти одна засинаєш,
– чувственно поет Екатерина.
Катю среди своих называют солисткой единственного и неповторимого хора "Азовстали", на днях девушка очаровала весь мир своим исполнением повстанческих песен.
Ситуация на "Азовстале" сложна
- 26 апреля Путин "разрешил" ООН эвакуировать из "Азовстали" хотя бы гражданских. Первая эвакуация состоялась 1 мая и продолжалась в течение нескольких дней. Всего удалось эвакуировать более 600 гражданских.
- Несмотря на объявленный режим тишины в Мариуполе, оккупанты возобновили обстрелы и штурм "Азовстали".
- 3 мая россияне начали штурмовать "Азовсталь", а 4 мая уже прорвались на территорию завода.
- Сколько военных сейчас в Мариуполе неизвестно. Впрочем, военные сообщают, что у них много раненых, нуждающихся в медицинской помощи.
- За событиями на заводе "Азовсталь" следит весь мир. Чтобы спасти украинских военных, была создана петиция с призывом ООН вмешаться в блокаду украинцев на заводе "Азовсталь".
- Впоследствии стало известно, что на заблокированных завалами бомбоубежищах "Азовстали" все еще могут находиться гражданские.
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