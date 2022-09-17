Мар'яні от-от народжувати: українці вимагають звільнити Мар'яну з полону

Жінка вагітна та має от-от народити. Жодної інформації про обмін та навіть про стан дівчини рідні не мають. Востаннє бачили її на відео з Оленівки. 24 канал запитав у людей, які прийшли на акцію про те, що відчувають і чому прийшли на захід.

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Нам не байдуже доля кожної людини, ми зібрались, щоб висловити свою позицію та вимагати звільнити з полону мою землячку, українку яка рятувала людські життя в Маріуполі. Мар'яна не повинна перебувати у полоні, їй скоро народжувати. В кінці вересня, початок жовтня. Ми виступаємо за те, щоб її дитинка народилась у мирній Україні,

– розповіла Наталія Зварич.

Жінка наголосила, що ЗМІ, Президент, усі міжнародні організації повинні наразі докласти усі зусилля, щоб звільнити Мар'яну з полону.

У Києві пройшла акція у підтримку полонених жінок / Фото Аліна Туришин, 24 канал

Організатори акції зазначали, що акція важлива і термінова, адже народжувати Мар'яні уже найближчим часом. Тож, неможливо уявити, що переживає вагітна жінка в полоні, яка ймовірно за весь цей час не мала повноцінного нагляду з боку лікарів.

Мар'яна дізналась про вагітність перебуваючи на "Азовсталі"

Ба більше, невідомо як пройдуть пологи та яка доля може чекати дитину. Знаючи підлість російських загарбників, є ймовірність, що дитину у матері відберуть і невідомо, чи зможе вона колись її віднайти та повернути.

На акції жінки приходили з дітьми, як от Катерина з сином Іваном.

Сьогодні прийшла на акцію разом з 4-річним сином, по дорозі я йому розказала, куди ми йдемо і для чого – допомогти визволити з полону жінку, яку утримують ці нелюди,

– розповіла Катерина.

Жінки кажуть, що їх присутність на акції, це надія, що це допоможе врятувати Мар'яну та її дитину. До слова, 31-річна Мар'яна чекає на первістка і дізналася про свою довгоочікувану вагітність медикиня уже під час служби, перебуваючи під обстрілом у підвалі металургійного комбінату.



Мар'яна вийшла заміж менше ніж рік тому / Фото Факти

Це не по людські, щоб людина народжувала в полоні. І потім не знала, що відбудеться з її дитиною, щойно як вона народиться. Я зараз буду плакати, це можливо уявити. Ті, хто її там утримують просто нелюди,

– каже Ольга, яка прийшла на акцію з надією допомогти Мар'яні повернутись з полону.

Коротко про полон захисників "Азовсталі"

Понад 2 тисячі захисників і захисниць Маріуполя потрапили в полон до росії в серидині травня.

Наразі у полоні ворога перебуває понад 520 некомбатантів, вивезених з заводу "Азовсталь" на непідконтрольну Україні територію, в тому числі понад 130 жінок, серед яких є і вагітні.

29 червня під час масштабного обміну з полону визволили 144 захисників України. З них – 95 оборонці "Азовсталі". Серед них – 43 військовослужбовці полку "Азов".

Та вже через місяць, 29 липня, росія здійснила теракт в колонії в Оленівці. Внаслідок трагедії загинули близько 40 людей та ще 130 зазнали поранення.

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