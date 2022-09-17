У різних містах України 17 вересня пройшли акції в підтримку українських захисників, які перебувають у російському полоні. 24 канал дізнався подробиці від одного з учасників.

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Зібралися родини та друзі полонених захисників, волонтери та небайдужі містяни, щоб нагадати про ті зобов'язання, які взяли на себе міжнародні організації, гарантуючи безпеку захисникам, які опинились у російському полоні,

– йдеться у повідомленні.

Відтак, подібні акції відтепер будуть проводити кожної п'ятниці о 12 годині. Зокрема, люди будуть виходити на площі своїх міст, аби пройти мирною ходою та підтримати полонених захисників і їхні родини.

Також родини полонених закликають поширювати правдиву інформацію про російську агресію проти України, підтримувати армію та створювати надійний тил для українських захисників.

Акція в Хмельницькому на підтримку полонених та пам'яті загиблих у боях за Маріуполь / Фото учасників

Понад сто днів полону захисників Маріуполя

У середині травня захисникам на "Азовсталі" віддали наказ припинити оборону Маріуполя та зберегти життя.

Після цього з оточеного заводу вийшло понад 2 тисячі захисників і захисниць, які потрапили в полон до росії.

29 червня під час масштабного обміну з полону визволили 144 захисників України. З них – 95 оборонці "Азовсталі". Серед них – 43 військовослужбовці полку "Азов".

Та вже через місяць, 29 липня, росія здійснила теракт в колонії в Оленівці. Внаслідок трагедії загинули близько 40 людей та ще 130 зазнали поранення.

Міжнародний комітет Червоного Хреста визнав, що не гарантував безпеку українських захисників "Азовсталі", які опинилися в російському полоні.

Представникам міжнародної організації вдалося відвідати деяких військовополонених, "утримуваних сторонами", проте вони не мають доступу до всіх в'язнів, зокрема тих, кого утримують в Оленівці.

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