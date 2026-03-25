Глава венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа озвучил 24 Каналу мнение, что это больше символизм. Венгры в этой ситуации не очень интересуются внешней политикой.

"Вряд ли Трамп поможет Виктору Орбану. Потому что население не особо интересуется внешней политикой, тем, кто к Орбану приезжал. Но команда Орбана очень недовольна тем, как реагирует Дональд Трамп", – сказал он.

Были обещания, что якобы сам Дональд Трамп приедет в Венгрию. Говорилось и о том, что вице-президент США Джей Ди Вэнс должен осуществить визит. Но тоже не понятно, когда это произойдет.

Обратите внимание! Дональд Трамп открыто призвал голосовать за Виктора Орбана на выборах. Он назвал его "очень сильным и мощным лидером, с проверенным опытом достижения феноменальных результатов" и призвал венгров поддержать его переизбрание. По его словам, отношения между Венгрией и США достигли "новых высот сотрудничества" в значительной степени благодаря Орбану. Он добавил, что уже поддерживал Орбана во время выборов 2022 года и "имеет честь делать это снова".

На что готов Орбан ради власти?

Тибор Томпа отметил, что Орбан впервые за 16 лет вынужден ездить по всей Венгрии и повторять то, что делает его главный оппонент Петер Мадьяр. Венгерский премьер признает, что у него очень плохие дела. Молодежь и интеллигенция полностью от него отстранились. Его электорат – это люди без полного образования и 65+.

Также к поддержке Орбана на выборах присоединились бывшие политтехнологи "ОПЗЖ". В частности, Анатолий Шарий. Он ежедневно поливает грязью Украину, говорит о нарушении прав нацменьшинств и полностью поддерживает политику Венгрии. Также Кость Бондаренко выступает за Орбана и говорит, что он все делает правильно.

Мои венгерские знакомые впервые видят этих людей. Они работают в совершенно другом избирательном поле. Поэтому вряд ли Орбану это поможет. Но он может сказать, что якобы были фальсификации, и отменить выборы. Сегодня венгерская оппозиция говорит о том, что Орбан готов на все, даже к таким шагам, если будет видеть, что может проиграть. Он может перейти любую "красную линию",

– предположил председатель венгерской общины Киева и области.

